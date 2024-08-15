В Третій штурмовій показали вражаючі кадри знищення ворожої техніки

Пряме влучання у ворожий БМП, танк і гармату Рапіра — у 3 ОШБр показали кадри знищення техніки
15 серпня 2024 17:58
Ворожа гармата "Рапіра" на прицілі дрону. Фото: скриншот
Українські військові продовжують знищувати піхоту та техніку ворога. В Третій штурмовій показали кадри прямих влучань в БМП-3, російський танк і гармату "Рапіра".
Про це бригада повідомила в Telegram у четвер, 15 серпня.
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На відео видно, як на Харківському напрямку були уражені ворожі броньовані машини, танки та протитанкова гармата МТ-12 та й самі окупанти.
"Пошматовані росіяни й залізо — у відео спеців "Paskuda group" з Протитанкового батальйону", — йдеться в повідомленні.
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