В Третій штурмовій показали вражаючі кадри знищення ворожої техніки

Ворожа гармата "Рапіра" на прицілі дрону. Фото: скриншот

Українські військові продовжують знищувати піхоту та техніку ворога. В Третій штурмовій показали кадри прямих влучань в БМП-3, російський танк і гармату "Рапіра".

Про це бригада повідомила в Telegram у четвер, 15 серпня.

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На відео видно, як на Харківському напрямку були уражені ворожі броньовані машини, танки та протитанкова гармата МТ-12 та й самі окупанти.

"Пошматовані росіяни й залізо — у відео спеців "Paskuda group" з Протитанкового батальйону", — йдеться в повідомленні.