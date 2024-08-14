Роботи на війні — українці створили новітню зброю зі штучним інтелектом

Український робот "Хижак" на першому тесті. Фото: скриншот

В Україні презентували створеного бойового робота "Хижак", який здатен функціонувати у вигляді турелі. Завдяки штучному інтелекту робот отримав машинний зір та здатен знищувати цілі у небі та на землі.

Про це заявила пресслужба українського оборонного кластера Brave1 у вівторок, 13 серпня.

Читайте також:

В Україні створили бойового робота зі штучним інтелектом

Як зазначається, в найближчі місяці кібернетики проведуть польові випробування робота та запустять його серійне виробництво.

Особливості "Хижака":