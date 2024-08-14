Роботи на війні — українці створили новітню зброю зі штучним інтелектом

Кіборг-хижак — в Україні створили унікального бойового робота зі штучним інтелектом
14 серпня 2024 23:26
Український робот "Хижак" на першому тесті. Фото: скриншот
В Україні презентували створеного бойового робота "Хижак", який здатен функціонувати у вигляді турелі. Завдяки штучному інтелекту робот отримав машинний зір та здатен знищувати цілі у небі та на землі.
Про це заявила пресслужба українського оборонного кластера Brave1 у вівторок, 13 серпня.
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Як зазначається, в найближчі місяці кібернетики проведуть польові випробування робота та запустять його серійне виробництво.
Особливості "Хижака":
- гіростабілізована платформа з великокаліберним кулеметним озброєнням;
- дистанційне керування, в тому числі через інтернет;
- має знімні насадки для встановлювати на рухомі автономні, наземні та надводні платформи;
- може використовуватися як стаціонарна турель;
- робот здатен вести вогонь по літальних та наземним легкоброньованих засобах.
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