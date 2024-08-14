Лубінець на тлі боїв в Курській області провів розмову з Тетяною Москальковою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Facebook Дмитра Лубінця

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що проводив розмову з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Вони обговорили обмін полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.

Про це він заявив в етері телемарафону у середу, 14 серпня.

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За словами урядовця, розмова була ініційована особисто Москальковою.

"Щодо комунікації з російською стороною. Так, була ініціативна розмова з Москальковою. Я сподіваюся, що, попри публічні заяви російських ЗМІ, що росіяни нібито ухвалили рішення призупинити якісь обміни, у нас зараз обмін інформацією відбувається", — сказав він.

Він також додав, що ситуація в Курській області змусила Кремль першим заговорити про обмін полоненими, що з боку Росії раніше не фіксувалося.

"Я також на зв'язку з МКЧХ та ООН, що права російських військовополонених захищаються, ми моніторимо цю ситуацію, і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції", — заявив Лубінець.