Лубинец на фоне боев в Курской области провел разговор с Татьяной Москальковой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook Дмитрия Лубинца

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что проводил разговор с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Они обсудили обмен пленными на фоне продвижения ВСУ в Курской области.

Об этом он заявил в эфире телемарафона в среду, 14 августа.

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По словам чиновника, разговор был инициирован лично Москальковой.

"О коммуникации с российской стороной. Да, был инициативный разговор с Москальковой. Я надеюсь, что, несмотря на публичные заявления российских СМИ, что россияне якобы приняли решение приостановить какие-то обмены, у нас сейчас обмен информацией происходит", — сказал он.

Он также добавил, что ситуация в Курской области заставила Кремль первым заговорить об обмене пленными, что со стороны России раньше не фиксировалось.

"Я также на связи с МККК и ООН, что права российских военнопленных защищаются, мы мониторим эту ситуацию, и в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции", — заявил Лубинец.