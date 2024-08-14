Роботы на войне — украинцы создали новейшее оружие с искусственным интеллектом

Киборг-хищник — в Украине создали уникального боевого робота с искусственным интеллектом
14 августа 2024 23:26
Украинский робот "Хищник" на первом тесте. Фото: скриншот
В Украине презентовали созданного боевого робота "Хищник", который способен функционировать в виде турели. Благодаря искусственному интеллекту, робот получил машинное зрение и способен уничтожать цели в небе и на земле.
Об этом заявила пресс-служба украинского оборонного кластера Brave1 во вторник, 13 августа.
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Как отмечается, в ближайшие месяцы кибернетики проведут полевые испытания робота и запустят его серийное производство.
Особенности "Хищника":
- гиростабилизированная платформа с крупнокалиберным пулеметным вооружением;
- дистанционное управление, в том числе через Интернет;
- имеет съемные насадки для установки на подвижные автономные, наземные и надводные платформы;
- может использоваться как стационарная турель;
- робот способен вести огонь по летательным и наземным легкобронированным средствам.
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