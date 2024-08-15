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Полював на HIMARS та допомагав з наступом — на Донеччині затримали російського шпигуна

15 серпня 2024 18:42
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Під Покровськом шпигун РФ прикидався водієм таксі і випитував інформацію про ЗСУ у пасажирів
Затримання російського шпигуна під Покровськом. Фото: СБУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Донецькій області спецслужби затримали російського шпигуна. Він допомагав окупантам з наступом та збирав розвідувальну інформацію.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у четвер, 15 серпня.

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За даними спецслужби, чоловік проживав у Мирнограді.

Через Telegram-бот він російській стороні передавав розвіддані у вигляді координат об’єктів Сил оборони з детальним описом.

"Фігурант намагався визначити там координати штабів, опорних пунктів та маршрутів руху важкого озброєння ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

СБУ
Через Telegram-бот чоловік передавав РФ розвіддані. Фото: СБУ

Зазначається, що такі дані окупантам були потрібні для підготовки нових наступальних операцій та ракетних ударів на цьому напрямку фронту.

Крім того, затриманий шпигував за реактивною артилерією ЗСУ під Покровськом.

"У зоні особливої уваги ворога були пункти базування реактивних систем HIMARS на Покровському напрямку", — додають в СБУ.

СБУ
Затриманий шпигував за реактивною артилерією ЗСУ під Покровськом. Фото: СБУ

Там наголошують, що чоловік збирав чутливу інформацію під виглядом водія таксі.

"Під час поїздок випитував потрібні йому відомості у своїх пасажирів", — пояснюють у спецслужбі.

Наразі російський шпигун перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

СБУ
Чоловік збирав чутливу інформацію під виглядом водія таксі. Фото: СБУ

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