ВСУ также совершают наступление в Белгородской области

Украинские войска. Иллюстративное фото: Сухопутные войска ВСУ

Украинские войска продолжают наступательную операцию в Курской области России. В то же время подразделения ВСУ также зашли и в Белгородскую область, чего не афиширует ни украинская, ни российская сторона.

Об этом пишет The Washington Post.

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ВСУ вошли в Белгородскую область России через несколько дней после начала операции на Курщине. Издание отмечает, что эта информация почти не афишируется ни Украиной, ни Россией.

Известно, что украинские подразделения пересекли границу днем около четырех дней назад в районе пункта пропуска Колотиловка, через который ранее проводились обмены пленными.

"В отличие от быстрого продвижения на Курщине, в Белгородской области украинцы столкнулись с ожесточенной обороной россиян и сразу попали под интенсивные атаки артиллерии, дронов и авиации", — говорится в материале.

Однако ВСУ удалось продвинуться вглубь территории ориентировочно на 10 км и захватить брошенные позиции российских войск.

Один из украинских военных с позывным "Хакером" рассказал The Washington Post, что вся его группа была ранена в первый день наступления. Обстрелы были столь интенсивными, что воинам пришлось прятаться в российских окопах в течение нескольких дней, пока не прибыла бронетехника для их эвакуации.