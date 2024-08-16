США неохоче дають дозвіл на удари далекобійною зброєю по Курській області

Українські військові. Фото: УНІАН

Сполучені Штати Америки не хочуть надавати дозвіл Україні на використання далекобійної зброї в Курській області Росії. Натомість там вважають кращим, аби ЗСУ атакували ракетами ATACMS територію окупованого Криму.

Про це пише CNN.

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За словами багатьох американських посадовців, США неохоче дозволяють Україні використовувати надану зброю великої дальності в Курську.

"Не через ризик ескалації, а через те, що США мають обмежену кількість ракет великої дальності, які вони можуть надати Україні", — йдеться у матеріалі.

Там вважають, що ці ракети ЗСУ краще б використали для подальшого завдання ударів по окупованому Криму. Водночас посадовці занепокоєні тим, що Україна могла відправити частину своїх найдосвідченіших сил до Курська та створила слабкі місця на власному фронті.

"І відволікання їх від лінії фронту створює можливості для Росії скористатися перевагою і прорватися", — зауважили американські посадовці.