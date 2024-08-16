США неохотно дают разрешение на удары дальнобойным оружием по Курской области

США хотят, чтобы ВСУ использовали дальнобойное оружие по Крыму, а не по Курской области
Соединенные Штаты Америки не хотят давать разрешение Украине на использование дальнобойного оружия в Курской области России. Там считают лучшим, чтобы ВСУ атаковали ракетами ATACMS территорию оккупированного Крыма.
Об этом пишет CNN.
Удары по территории России
По словам многих американских чиновников, США неохотно разрешают Украине использовать предоставленное оружие большой дальности в Курске.
"Не из-за риска эскалации, а из-за того, что США имеют ограниченное количество ракет большой дальности, которые они могут предоставить Украине", — говорится в материале.
Там считают, что эти ракеты ВСУ лучше бы использовали для дальнейшего нанесения ударов по оккупированному Крыму. В то же время чиновники обеспокоены тем, что Украина могла отправить часть своих опытных сил в Курск и создала слабые места на собственном фронте.
"И отвлечение их от линии фронта создает возможности для России воспользоваться преимуществом и прорваться", — отметили американские чиновники.
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