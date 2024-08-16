США неохотно дают разрешение на удары дальнобойным оружием по Курской области

Украинские военные. Фото: УНИАН

Соединенные Штаты Америки не хотят давать разрешение Украине на использование дальнобойного оружия в Курской области России. Там считают лучшим, чтобы ВСУ атаковали ракетами ATACMS территорию оккупированного Крыма.

Об этом пишет CNN.

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По словам многих американских чиновников, США неохотно разрешают Украине использовать предоставленное оружие большой дальности в Курске.

"Не из-за риска эскалации, а из-за того, что США имеют ограниченное количество ракет большой дальности, которые они могут предоставить Украине", — говорится в материале.

Там считают, что эти ракеты ВСУ лучше бы использовали для дальнейшего нанесения ударов по оккупированному Крыму. В то же время чиновники обеспокоены тем, что Украина могла отправить часть своих опытных сил в Курск и создала слабые места на собственном фронте.

"И отвлечение их от линии фронта создает возможности для России воспользоваться преимуществом и прорваться", — отметили американские чиновники.