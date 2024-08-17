У Сумах після ракетного удару розпочалася масштабна пожежа на автостоянці

Гасіння пожежі після обстрілу Сум. Фото: ДСНС України

У Сумах внаслідок ракетного удару по житловому масиву сталася масштабна пожежа на автопарковці. Внаслідок обстрілу згоріло щонайменше 10 автівок.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у суботу, 17 серпня.

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Вранці 17 серпня російська авіація завдала удару по житловій забудові у Сумах. Внаслідок обстрілу загорілось одразу 10 автомобілів на стоянці поряд з багатоповерховими будинками.

Також вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень.

"Рятувальникам вдалося ліквідувати осередки загоряння та не дозволити поширитися вогню на інші транспортні засоби. Проведено обстеження території, по якій було завдано удару", — йдеться в повідомленні ДСНС.

Наслідки обстрілу Сум. Фото: ДСНС України

Пожежі внаслідок обстрілу Сум. Фото: ДСНС України