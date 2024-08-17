В Сумах после ракетного удара начался масштабный пожар на автостоянке

Тушение пожара после обстрела Сум. Фото: ГСЧС Украины

В Сумах после ракетного удара по жилому массиву произошел масштабный пожар на автопарковке. В результате обстрела сгорело по меньшей мере 10 автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в субботу, 17 августа.

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Утром 17 августа российская авиация нанесла удар по жилой застройке в Сумах. В результате обстрела загорелось сразу 10 автомобилей, находившихся на стоянке рядом с многоэтажными домами.

Также взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений.

"Спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания и не разрешить распространиться огню на другие транспортные средства. Проведено обследование территории, по которой был нанесен удар", — говорится в сообщении ГСЧС.

Последствия обстрелов Сум. Фото: ГСЧС Украины

Пожар в результате обстрела Сум. Фото: ГСЧС Украины