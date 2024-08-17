В Сумах после ракетного удара начался масштабный пожар на автостоянке

Ракетный удар по Сумам — в ГСЧС показали масштабы пожара
В Сумах после ракетного удара по жилому массиву произошел масштабный пожар на автопарковке. В результате обстрела сгорело по меньшей мере 10 автомобилей.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в субботу, 17 августа.
Последствия ракетного удара по Сумам
Утром 17 августа российская авиация нанесла удар по жилой застройке в Сумах. В результате обстрела загорелось сразу 10 автомобилей, находившихся на стоянке рядом с многоэтажными домами.
Также взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений.
"Спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания и не разрешить распространиться огню на другие транспортные средства. Проведено обследование территории, по которой был нанесен удар", — говорится в сообщении ГСЧС.
Читайте Новини.LIVE!