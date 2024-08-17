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Ракетный удар по Сумам — в ГСЧС показали масштабы пожара

17 августа 2024 09:22
Галина Шподарева - редактор
В Сумах после ракетного удара начался масштабный пожар на автостоянке
Тушение пожара после обстрела Сум. Фото: ГСЧС Украины
Галина Шподарева - редактор

В Сумах после ракетного удара по жилому массиву произошел масштабный пожар на автопарковке. В результате обстрела сгорело по меньшей мере 10 автомобилей. 

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в субботу, 17 августа.

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Утром 17 августа российская авиация нанесла удар по жилой застройке в Сумах. В результате обстрела загорелось сразу 10 автомобилей, находившихся на стоянке рядом с многоэтажными домами.

Также взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений.

"Спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания и не разрешить распространиться огню на другие транспортные средства. Проведено обследование территории, по которой был нанесен удар", — говорится в сообщении ГСЧС.

Ракетный удар по Сумам — в ГСЧС показали масштабы пожара - фото 1
Последствия обстрелов Сум. Фото: ГСЧС Украины
Ракетный удар по Сумам — в ГСЧС показали масштабы пожара - фото 2
Пожар в результате обстрела Сум. Фото: ГСЧС Украины
Ракетный удар по Сумам — в ГСЧС показали масштабы пожара - фото 3
Ликвидация пожара в Сумах. Фото: ГСЧС Украины

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