Согласно данным западных аналитиков, ВСУ атакуют в шести направлениях в Курской области

ВСУ продолжают продвигаться на Курщине — атакуют на шести направлениях
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области на территории России. Западные военные аналитики фиксируют основные направления продвижений украинских военных.
Очередной аналитический отчет 18 августа в воскресенье опубликовал американский Институт изучения войны (ISW).
На каких направлениях сейчас атакуют ВСУ
Согласно этому отчету россияне пытаются наносить свои удары по украинской бронетехнике, а это значит, что ВСУ продвигаются. Особенно это заметно в направлении Мартыновке, что к северу от Суджи.
Также российские так называемые военкоры сообщали, что Силы обороны Украины захватили Троицкое и продвинулись в Семеновку.
Согласно данным аналитиков, которые основываются также на отчетах Минобороны РФ, украинские войска атаковали:
- в окрестностях Коренево;
- юго-западнее Коренево возле Комаровки;
- восточнее Коренево возле Ольговки;
- северо-восточнее Коренево близ Алексеевского, Сафоновки, Кромских Быков, Каучука и Шептуховки;
- к северу от Суджи в районе Черкасского Поречного и Русского Поречного;
- юго-восточнее Суджи в районе Озерки, Гири и Борки.
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