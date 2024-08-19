Согласно данным западных аналитиков, ВСУ атакуют в шести направлениях в Курской области

Бойцы ВСУ топчутся по гербу РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области на территории России. Западные военные аналитики фиксируют основные направления продвижений украинских военных.

Очередной аналитический отчет 18 августа в воскресенье опубликовал американский Институт изучения войны (ISW).

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Согласно этому отчету россияне пытаются наносить свои удары по украинской бронетехнике, а это значит, что ВСУ продвигаются. Особенно это заметно в направлении Мартыновке, что к северу от Суджи.

Карта действий ВСУ в Курской области. Фото: ISW

Также российские так называемые военкоры сообщали, что Силы обороны Украины захватили Троицкое и продвинулись в Семеновку.

Согласно данным аналитиков, которые основываются также на отчетах Минобороны РФ, украинские войска атаковали: