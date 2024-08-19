Операція в Курській області дозволила ЗСУ знизити тиск на Донецькому напрямку, а готували її у повній таємниці

Генерал ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Перед самим початком Курської операції Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський був на межі звільнення через важку ситуацію на Донецькому напрямку. Але наступ на Курську область дозволив знизити тиск ворога на інші ділянки фронту. Саму операцію тримали в таємниці та навіть не підключали ГУР.

Про це у своєму матеріалі 18 серпня, у неділю пише The Economist.

Читайте також:

Як готувалась операція в Курській області

За даними видання, розглядалося кілька сценаріїв наступального натиску на найслабші місця російської лінії: удар по Брянській області на півночі; удар в Курській області; поєднання двох; або більше наступальних дій.

Головна мета полягала в тому, щоб відвести війська від удушення Донбасу та створити козиру для будь-яких майбутніх переговорів. Генерал Сирський тримав свої плани в секреті, ділячись ними лише з вузькою групою генералів і силовиків.

Він спілкувався з президентом сам-на-сам, без його штабу. Значну частину розвідки виконувала армійська розвідка, а не ГУР. Відомство Кирила Буданова підключили тільки на пізньому етапі.

Західних союзників також навмисно залишили в невіданні, стверджує джерело, з яким спілкувалось видання The Economist.

Як Сирський обдурив розвідку Росії

Генерал Сирський ввів ворога в оману, приховавши скупчення на кордоні його найбільш загартованих дивізій. У прикордонні ліси під приводом оборони від нібито російського нападу на Суми стягнули підкріплення. Водночас в українських ЗМІ з’явився наратив про швидке вторгнення Росії.

Самі бійці почали підозрювати, що відбувається щось велике, на початку серпня, коли їм раптово видали спорядження: нові каски з інтегрованими навушниками, нові автомати. Вони виконували тренувальні вправи на макетах, як пізніше стало зрозумілим, що відображали російські села.