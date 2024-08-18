Бійці ГУР знищують ворога в його тилу — відео

Знищення ворожої техніки на дорозі. Фото: скриншот

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України не припиняють знищувати ворожі об'єкти, техніку і живу силу не лише на передовій, але і в тилу ворога. У цьому їм допомагають ударно-розвідувальні комплекси "Сич" та FPV-дрони.

Ефектне відео знищення ворожих об'єктів було оприлюднене на сторінці ГУР у Telegram.

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"Воїни групи Партизана 9 департаменту ГУР МО України продовжують знищувати військову техніку, комплекси спостереження, об’єкти логістики та польові укріплення росіян", — говориться у повідомленні розвідників.

В ГУР також розповіли, що вогневе ураження як на фронті, так і у тилу російських військ, розвідники завдають за допомогою ударно-розвідувальних комплексів "Сич", а також FPV-дронів.

Розвідники також пояснили, що використання цих засобів дає змогу працювати несподівано й неочікувано для окупантів, а отже результативно.

"Полювання триває!" — зазначили бійці.