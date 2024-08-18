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Разведчики беспощадно уничтожают врага в его тылу — в ГУР показали впечатляющее видео

18 августа 2024 17:44
Дмитрий Галушка - Редактор
Бойцы ГУР уничтожают врага в его тылу
Уничтожение вражеской техники на дороге. Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины не прекращают уничтожать вражеские объекты, технику и живую силу не только передовой, но и в тылу врага. В этом им помогают ударно-разведывательные комплексы "Сыч" и FPV-дроны.

Эффектное видео уничтожения вражеских объектов было опубликовано на странице ГУР в Telegram.

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"Воины группы Партизана 9 департамента ГУР МО Украины продолжают уничтожать военную технику, комплексы наблюдения, объекты логистики и полевые укрепления россиян", — говорится в сообщении разведчиков.

В ГУР также рассказали, что огненное поражение как на фронте, так и в тылу российских войск, разведчики наносят с помощью ударно-разведывательных комплексов "Сыч", а также FPV-дронов.

Разведчики также объяснили, что использование этих средств позволяет работать неожиданно для оккупантов, а следовательно, результативно.

"Охота продолжается!" — отметили бойцы.

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