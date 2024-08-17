Війна в Україні — бійці ГУР знищили групу загарбників

Кадри з налобної камери бійця ГУР. Фото: скриншот

Бійці тактичної групи "Реванш" Головного управління розвідки Міністерства оборони України зуміли непомітно наблизитися до ворожих позицій. Їм вдалося знищити групу російських загарбників у ближньому бою.

Про це повідомляється на сторінці ГУР у Telegram у суботу, 17 серпня.

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Повідомляється, що бійцям ГУР вдалося знищити російських загарбників у ближньому бою. Вдалу операцію провела тактична група ГУР МО України "Реванш".



"Спецпризначенці Воєнної розвідки України здійснили приховане просування до позицій противника і знищили російських "мотострілків" у ближньому бою", — уточнили в ГУР.

Варто зазначити, що розвідники не уточнили, де саме відбулася вдала операція зі знищення окупантів.