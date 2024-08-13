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У ГУР назвали втрати, яких зазнала Росія на Кінбурнській косі за серпень

13 серпня 2024 10:15
Катерина Османська - Редактор
Кінбурнська коса — в ГУР назвали втрати Росії за серпень
Знищення окупантів. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

Українські військові у серпні провели не одну успішну десантну операцію на тимчасово окупованій Кінбурнській косі. Як наслідок — Росія втратила десятки військових та військової техніки.

Про це повідомив легіон Головного управління розвідки МО України у вівторок, 13 серпня, та показав відповідне відео.

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Втрати Росії на Кінбурнській косі за серпень

За даними ГУР, внаслідок успішних операцій українських військових на Кінбурнській косі у серпні, Росія втратила:

  • кулеметний розрахунок,
  • БМ "Тигр",
  • БТР з особовим складом,
  • спостережний пункт,
  • кулеметний розрахунок,
  • розрахунок ПТРК,
  • пікап,
  • УАЗ с особовим складом,
  • машина УАЗ,
  • мінометний розрахунок,
  • УАЗ,
  • антена,
  • спостережний пункт,
  • особовий склад в будинку,
  • особовий склад в будинку,
  •  УАЗ,
  • вогнева позиція.

Останні події на Кінбурнській косі

Нагадаємо, 9 серпня ГУР провело десанту операцію на Кінбурнській косі. Бійці знищили шість одиниць броньованої техніки та близько 30 окупантів. Також воїни встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України на звільнених позиціях.

Незадовго після цього, вже 12 серпня, на Кінбурнській косі замайорів український прапор. Його могли встановити бійці ГУР під час проведення останньої спецоперації. 

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