Війна в Україні — спецпризначенці ГУР знищили десятки росіян на Кінбурнській косі

Знищення росіян на Кінбурнській косі. Фото: скриншот

Українські військові провели успішну десантну операцію на тимчасово окупованій Кінбурнській косі. Бійці знищили шість одиниць броньованої техніки та близько 30 окупантів. Також воїни встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України на звільнених позиціях.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України у п'ятницю, 9 серпня.

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Ліквідація окупантів на Кінбурнській косі

У п'ятницю, 9 серпня, підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну десантну операцію на тимчасово окуповану Кінбурнську косу. У ході рейду було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків російських загарбників.

Спецоперація стала результатом злагодженої роботи підрозділів "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон", "Терор" та інших військових формувань.

Українські спецпризначенці атакували укріплення окупантів на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "морський вокзал" та "пам’ятник Суворову". Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

"Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України", — йдеться в повідомленні.

