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ГУР провело десантную операцию на Кинбурнской косе — видео ликвидации россиян

9 августа 2024 18:42
Валерия Барановская - редактор
Война в Украине — спецназовцы ГУР уничтожили десятки россиян на Кинбурнской косе
Уничтожение россиян на Кинбурнской косе. Фото: скриншот
Валерия Барановская - редактор

Украинские военные провели успешную десантную операцию на временно оккупированной Кинбурнской косе. Бойцы уничтожили шесть единиц бронированной техники и около 30 оккупантов. Также воины установили боевой флаг Военной разведки Украины на освобожденных позициях.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в пятницу, 9 августа.

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В пятницу, 9 августа, подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели успешную десантную операцию на временно оккупированную Кинбурнскую косу. В ходе рейда было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков российских захватчиков.

Спецоперация стала результатом слаженной работы подразделений "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибирский батальон", "Террор" и других военных формирований.

Украинские спецназовцы атаковали укрепление оккупантов на их позициях "Кинбурнская крепость", "морской вокзал" и "памятник Суворову". У последнего воины ГУР установили боевое знамя Военной разведки Украины.

"Кинбурнская коса будет свободной, как и все остальные временно оккупированные территории Украины", — говорится в сообщении.

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