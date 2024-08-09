Война в Украине — спецназовцы ГУР уничтожили десятки россиян на Кинбурнской косе

Уничтожение россиян на Кинбурнской косе. Фото: скриншот

Украинские военные провели успешную десантную операцию на временно оккупированной Кинбурнской косе. Бойцы уничтожили шесть единиц бронированной техники и около 30 оккупантов. Также воины установили боевой флаг Военной разведки Украины на освобожденных позициях.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в пятницу, 9 августа.

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Ликвидация оккупантов на Кинбурнской косе

В пятницу, 9 августа, подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели успешную десантную операцию на временно оккупированную Кинбурнскую косу. В ходе рейда было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков российских захватчиков.

Спецоперация стала результатом слаженной работы подразделений "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибирский батальон", "Террор" и других военных формирований.

Украинские спецназовцы атаковали укрепление оккупантов на их позициях "Кинбурнская крепость", "морской вокзал" и "памятник Суворову". У последнего воины ГУР установили боевое знамя Военной разведки Украины.

"Кинбурнская коса будет свободной, как и все остальные временно оккупированные территории Украины", — говорится в сообщении.