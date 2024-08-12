Вовчанський напрямок — прикордонники спопелили бліндажі окупантів

Вибух на позиціях окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники на Вовчанському напрямку "рознесли" бліндажі з окупантами та їх польові склади з боєкомплектами. В цьому військовим допомогли fpv-дрони.

Про це повідомив пресцентр Держприкордонслужби у понеділок, 12 серпня, та показав відповідне відео.

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"Вовчанський напрямок. Прикордонники розносять бліндажі з окупантами та їх польові склади з боєкомплектами", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як за допомогою fpv-дронів та влучних ударах ворожі склади з боєприпасами злітають у повітря, а над ними здіймаються стовпи чорного диму.