Вовчанський напрямок — прикордонники спопелили бліндажі окупантів

Прикордонники "рознесли" бліндажі окупантів на Вовчанському напрямку
12 серпня 2024 14:40
Вибух на позиціях окупантів. Фото: скриншот з відео
Українські прикордонники на Вовчанському напрямку "рознесли" бліндажі з окупантами та їх польові склади з боєкомплектами. В цьому військовим допомогли fpv-дрони.
Про це повідомив пресцентр Держприкордонслужби у понеділок, 12 серпня, та показав відповідне відео.
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"Вовчанський напрямок. Прикордонники розносять бліндажі з окупантами та їх польові склади з боєкомплектами", — йдеться у повідомленні.
На відео видно, як за допомогою fpv-дронів та влучних ударах ворожі склади з боєприпасами злітають у повітря, а над ними здіймаються стовпи чорного диму.
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