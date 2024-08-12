Волчанское направление — пограничники испепелили блиндажи оккупантов

Пограничники "разнесли" блиндажи оккупантов на Волчанском направлении
12 августа 2024 14:40
Взрыв на позициях оккупантов. Фото: скриншот с видео
Украинские пограничники на Волчанском направлении "разнесли" блиндажи с оккупантами и их полевые склады с боекомплектами. В этом военным помогли fpv-дроны.
Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы в понедельник, 12 августа, и показал соответствующее видео.
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"Волчанское направление. Пограничники разносят блиндажи с оккупантами и их полевые склады с боекомплектами", — говорится в сообщении.
На видео видно, как с помощью fpv-дронов и точных ударов вражеские склады с боеприпасами взлетают в воздух, а над ними поднимаются столбы черного дыма.
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