Волчанское направление — пограничники испепелили блиндажи оккупантов

Взрыв на позициях оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники на Волчанском направлении "разнесли" блиндажи с оккупантами и их полевые склады с боекомплектами. В этом военным помогли fpv-дроны.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы в понедельник, 12 августа, и показал соответствующее видео.

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"Волчанское направление. Пограничники разносят блиндажи с оккупантами и их полевые склады с боекомплектами", — говорится в сообщении.

На видео видно, как с помощью fpv-дронов и точных ударов вражеские склады с боеприпасами взлетают в воздух, а над ними поднимаются столбы черного дыма.