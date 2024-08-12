Курська область — військову техніку ЗСУ помітили у селі Гир'ї

ЗСУ біля російського кордону в Сумській області. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Росіяни заявили, що в селі Гир'ї Бєловського району Курської області, це приблизно у 30 км на південний схід від міста Суджа, помітили проїзд військової техніки українських військових. Влада оголосила про евакуацію.

Про це повідомляє Радіо Свобода та в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов у Telegram.

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Як відомо, сьогодні вранці російські джерела опублікували відео, на ньому, як стверджується, українська військова техніка проїжджає через село Гир'ї Бєловського району Курської області.

Журналісти з'ясували, що український бронеавтомобіль рухається на північ у напрямку села Білиця. На відео він проїжджає автобусну зупинку "Гир'ї".

Українська техніка в Гир'ї. Фото: t.me/svoboda_radio

Водночас Смірнов заявив про евакуацію населення з Бєловського району.

"Регіональним оперштабом ухвалено рішення вивозити жителів. Доручив регіональному Мінтрансу підготувати додатковий транспорт, автобуси вже чергують у безпечних зонах. Наразі головне — оперативно оповістити жителів населених пунктів про можливість виїхати з району", — йдеться у повідомленні російського губернатора.