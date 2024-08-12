Курская область — военную технику ВСУ заметили в селе Гирьи

ВСУ возле российской границы в Сумской области. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Россияне заявили, что в селе Гирьи Беловского района Курской области, это примерно в 30 км к юго-востоку от города Суджа, заметили проезд военной техники украинских военных. Власти объявили об эвакуации.

Об этом сообщает Радио Свобода и и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram.

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Как известно, сегодня утром российские источники опубликовали видео, на нем, как утверждается, украинская военная техника проезжает через село Гирьи Беловского района Курской области.

Журналисты выяснили, что украинский бронеавтомобиль двигается на север в направлении села Белица. На видео он проезжает автобусную остановку "Гирьи".

Украинская техника в Гирье. Фото: t.me/svoboda_radio

В то же время Смирнов заявил об эвакуации населения из Беловского района.

"Региональным оперштабом принято решение вывозить жителей. Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. В настоящее время главное — оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности уехать из района", — говорится в сообщении российского губернатора.