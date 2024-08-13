Кинбурнская коса — в ГУР назвали потери России за август

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские военные в августе провели не одну успешную десантную операцию на временно оккупированной Кинбурнской косе. Как результат — Россия потеряла десятки военных и военной техники.

Об этом сообщил легион Главного управления разведки МО Украины во вторник, 13 августа, и показал соответствующее видео.

Читайте также:

Потери России на Кинбурнской косе за август

По данным ГУР, в результате успешных операций украинских военных на Кинбурнской косе в августе Россия потеряла:

пулеметный расчет,

БМ "Тигр",

БТР с личным составом,

наблюдательный пункт,

пулеметный расчет,

расчет ПТРК,

пикап,

УАЗ с личным составом,

машину УАЗ,

минометный расчет,

УАЗ,

антенну,

наблюдательный пункт,

личный состав в доме,

личный состав в доме,

УАЗ,

огневую позицию.

Последние события на Кинбурнской косе

Напомним, 9 августа ГУР провело десантную операцию на Кинбурнской косе. Бойцы уничтожили шесть единиц бронированной техники и около 30 оккупантов. Также воины установили боевое знамя Военной разведки Украины на уволенных позициях.

Незадолго после этого, уже 12 августа, на Кинбурнской косе взвился украинский флаг. Его могли установить бойцы ГУР при проведении последней спецоперации.