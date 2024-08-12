Над Кинбурнской косой подняли флаг Украины — видео

На Кинбурнской косе подняли украинский флаг
12 августа 2024 13:15
Украинский флаг на Кинбурнской косе. Фото: скриншот
На Кинбурнской косе между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем развевался украинский флаг. Его могли установить бойцы ГУР при проведении последней спецоперации.
Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в понедельник, 12 августа.
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На Кинбурнской косе развевался флаг Украины
Напомним, этому предшествовала высадка спецназа военной разведки ГУР, которую разведведомство провело 9 августа. Так что, судя по опубликованным кадрам, флаг, вероятно, принадлежит украинским разведчикам.
В то же время ВМС Украины атаковали российские газовые вышки в открытом море, где враг разместил техническое разведоборудование, которое обслуживали 40 вражеских солдат.
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