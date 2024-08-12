Над Кінбурнською косою підняли прапор України — відео

На Кінбурнській косі підняли український прапор
12 серпня 2024 13:15
Український прапор на Кінбурнській косі. Фото: скриншот
На Кінбурнській косі між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем замайорів український прапор. Його могли встановити бійці ГУР під час проведення останньої спецоперації.
Про це заявив глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у понеділок, 12 серпня.
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Нагадаємо, цьому передувала висадка спецпризначенців військової розвідки ГУР, яку розвідвідомство провело 9 серпня. Тож, судячи з опублікованих кадрів, стяг, ймовірно, належить українським розвідникам.
Водночас ВМС України атакували російські газові вишки у відкритому морі, де ворог розмістив технічне розвідобладнання, яке обслуговували 40 ворожих солдатів.
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