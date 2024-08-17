Война в Украине — бойцы ГУР уничтожили группу захватчиков

Фото с налобной камеры бойца ГУР. Фото: скриншот

Бойцы тактической группы "Реванш" Главного управления разведки Министерства обороны Украины сумели незаметно приблизиться к вражеским позициям. Им удалось уничтожить группу российских захватчиков в ближнем бою.

Об этом сообщается на странице ГУР в Telegram в субботу, 17 августа.

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Сообщается, что бойцам ГУР удалось уничтожить российских захватчиков в ближнем бою. Удачную операцию провела тактическая группа "Реванш".



"Спецназначенцы Военной разведки Украины совершили скрытое продвижение к позициям противника и уничтожили российских "мотострелков" в ближнем бою", — уточнили в ГУР.

Следует отметить, что разведчики не уточнили, где именно состоялась удачная операция по уничтожению оккупантов.