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Кибератака против разработчика ядерного вооружения России — в ГУР сообщили подробности

17 августа 2024 18:01
Дмитрий Галушка - Редактор
Кибератака ГУР на разработчика ядерных боеприпасов России
Хакер во время работы. Фото иллюстративное: MYC News
Дмитрий Галушка - Редактор

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины вместе с хакерской группой "ВО Team" совместными усилиями парализовали работу предприятия, разрабатывающего ядерное оружие России. Без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР в субботу, 17 августа.

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Сообщения ГУР. Фото: скриншот

Кибератака ГУР на российского провайдера

Сообщается, что в результате успешной кибератаки на единственного провайдера в Снежинске Челябинской области РФ — компанию "Вега" — выведено из строя 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на этих серверах была полностью уничтожена.

Среди пострадавших в результате кибератаки учреждений находится Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики. Это предприятие разрабатывает ядерные боеприпасы для государства агрессора. Оно было подключено только к провайдеру "Вега".

"Удачная атака в киберпространстве агрессора позволила получить персональные данные работников и массив других документов указанного завода, который находится под санкциями", — рассказали в ГУР.

Разведчики подчеркнули, что полученная информация, кроме всего прочего, позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому процессу лиц.

Следствием кибероперации также стала угроза срыва гособоронзаказа государства-агрессора, о чем свидетельствуют комментарии в местных пабликах Снежинска.

кибератака
Реакция россиян на кибератаку ГУР. Фото: скриншот

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18:26 В Курской области бойцы ВСУ взяли в плен офицера — появилось видео

18:25 Снова миллионы в асфальт — в Одессе залатают прорыв теплотрассы

18:09 Украинская церковная рада после встречи с Зеленским одобрила запрет РПЦ в Украине

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18:01 Кибератака против разработчика ядерного вооружения России — в ГУР сообщили подробности

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