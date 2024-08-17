Российские пленные восклицали "Слава Украине!"

Кричите "Слава Украине!" — военные показали кадры "воспитательной" работы с пленными захватчиками
В Курской области России украинские военные захватили в плен очередную группу российских захватчиков, которые теперь войдут в обменный фонд. Пока автобус с пленными ехал к месту назначения, бойцы сил обороны научили россиян правильно выкрикивать "Слава Украине!".
Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 17 августа.
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Россияне выкрикивают "Слава Украине!"
На видео можно увидеть группу российских военных, сидящих в автобусе с завязанными глазами и связанными за спиной руками.
Вместе с ними в транспортном средстве присутствуют украинские военные. Один из них приказывает пленным выкрикивать "Слава Украине!"
"Ану кричите "Слава Украине!" — обращается к пленным захватчикам боец.
Вероятно, это именно те пленные из Курской области, о которых на Ставке Зеленскому доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Пока официального комментария относительно этих кадров нет.
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