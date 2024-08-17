Російські строковики у Курській області здалися в полон — яка причина

Полонені російські солдати у Курській області. Фото: 225-ї ОШБр ЗСУ

Нещодавно у Курській області в полон до українських військ здалася рота російських солдатів-строковиків. Ворожі військовики пішли на цей крок, аби не бути вбитими загородзагоном терористів з батальйону "Ахмат".

Про це заявив військовий аналітик Майкл Кларк в етері британського телеканалу Sky News у п'ятницю, 16 серпня.

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За його словами, українським силам здалися військовики російського 488-го мотострілецького полку, переважно строковики. Коли вони втікали від ЗСУ, по них відкрили вогонь чеченські бойовики "Ахмату".

"Вони пішли в іншу бік, до українських військ, та здалися. То була ціла рота молодих призовників, усім 18-19-років", — додає Кларк.

Аналітик додав, що, хоча Україна взяла в полон "кілька сотень полонених" під час операції, певні загони ЗСУ теж могли потрапити в засідку.

"Є докази того, що деякі великі українські підрозділи також потрапили в засідку. Але ці дані дуже складно назвати підтвердженими", — зазначив Кларк.