Окупанти відрізали голову бійцю ЗСУ — як відреагували у СБУ

Силовик СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

Нещодавно у мережі поширилося відео, на якому морські піхотинці Тихоокеанського флоту Росії обезголовили нібито полоненого бійця ЗСУ. Служба безпеки України, з огляду на ситуацію, ініціювала розслідування.

Про це заявили в Офісі Генпрокурора України.

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Як заявили в генпрокуратурі, 16 серпня у соцмережах оприлюднили відео, на якому російські морпіхи демонструють голову нібито українського військового, яку посадили на кіл.

Слідче управління СБУ наразі проводить невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних обставин.

"Поширення російськими військовослужбовцями такого відео вкотре засвідчує їх повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права", — заявили в пресслужбі ОГПУ.