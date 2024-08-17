Оккупанты отрезали голову бойцу ВСУ — как отреагировали в СБУ

Силовик СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Недавно в сети распространилось видео, на котором морские пехотинцы Тихоокеанского флота России обезглавили якобы пленного бойца ВСУ. Служба безопасности Украины, учитывая ситуацию, инициировала расследование.

Об этом заявили в Офисе Генпрокурора Украины.

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Как заявили в генпрокуратуре, 16 августа в соцсетях было обнародовано видео, на котором российские морпехи демонстрируют голову якобы украинского военного, которую посадили на кол.

Следственное управление СБУ проводит неотложные следственные действия, направленные на проверку этой информации и связанных обстоятельств.

"Распространение российскими военнослужащими такого видео в очередной раз свидетельствует об их полном пренебрежении нормами и принципами международного гуманитарного права", — заявили в пресс-службе ОГПУ.