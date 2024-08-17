Пленные российские солдаты в Курской области. Фото: 225-й ОШБр ВСУ

Недавно в Курской области в плен к украинским войскам сдалась рота российских солдат-срочников. Вражеские военные пошли на этот шаг, чтобы не быть убитыми заградотрядом террористов из батальона "Ахмат".

Об этом заявил военный аналитик Майкл Кларк в эфире британского телеканала Sky News в пятницу, 16 августа.

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По его словам, украинским силам сдались военные российского 488-го мотострелкового полка, преимущественно срочники. Когда они убегали от ВСУ, по ним открыли огонь чеченские боевики "Ахмата".

"Они пошли в другую сторону, в украинским войскам, и сдались. Это была целая рота молодых призывников, всем 18-19 лет", — добавляет Кларк.

Аналитик добавил, что, хотя Украина взяла в плен "несколько сотен пленных" во время операции, некоторые отряды ВСУ тоже могли попасть в засаду.

"Есть доказательства того, что некоторые крупные украинские подразделения также попали в засаду. Но эти данные очень сложно назвать подтвержденными", — отметил Кларк.