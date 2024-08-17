Украинские хакеры заблокировали работу производителя ядерного оружия в России

Человек сидит за компьютером. Фото иллюстративное: medium.com

Украинские хакеры заблокировали работу изготовителя ядерного оружия Российской Федерации. Это произошло благодаря кибератаке хакеров из группы BO TEAM на интернет-провайдерае "Вега" из города Снежинск Челябинской области.

Об этом сообщает "Мы — Украина" в субботу, 17 августа.

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В результате кибератаки было выведено из строя более 1173 коммутаторов провайдера и 10 серверов компании. Информация на них была полностью уничтожена.

"Пять дней подряд нет интернета и связи в ряде стратегических предприятий города", — говорится в сообщении.

Интернет-провайдер "Вега" — единственный провайдер в Снежинске. Следует отметить, что Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики, являющийся разработчиком ядерных боеприпасов, подключен только к этому провайдеру.