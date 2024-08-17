Українські хакери заблокували роботу виробника ядерної зброї в Росії

Чоловік сидить за комп'ютерами. Фото ілюстративне: medium.com

Українські хакери заблокували роботу виробника ядерної зброї Російської Федерації. Це сталося завдяки кібератаці хакерів з групи BO TEAM на інтернет-провайдера "Вега" з міста Снєжинськ Челябінської області.

Про це повідомляє "Ми — Україна" у суботу, 17 серпня.

Читайте також:

Хакери атакували виробника ядерної зброї РФ

Внаслідок кібератаки було виведено з ладу понад 1173 комутатори провайдера і 10 серверів компанії. Інформацію на них було повністю знищено.

"П’ять днів поспіль немає інтернету та зв’язку в низці стратегічних підприємств міста", — говориться у повідомленні.

Інтернет-провайдер "Вега" — єдиний провайдер у місті Снєжинськ. Варто зазначити, що Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики, який є розробником ядерних боєприпасів, підключений лише до цього провайдера.