Українські хакери заблокували роботу виробника ядерної зброї в Росії

Українські хакери атакували провайдера, який надавав послуги виробнику ядерної зброї Росії
Українські хакери заблокували роботу виробника ядерної зброї Російської Федерації. Це сталося завдяки кібератаці хакерів з групи BO TEAM на інтернет-провайдера "Вега" з міста Снєжинськ Челябінської області.
Про це повідомляє "Ми — Україна" у суботу, 17 серпня.
Хакери атакували виробника ядерної зброї РФ
Внаслідок кібератаки було виведено з ладу понад 1173 комутатори провайдера і 10 серверів компанії. Інформацію на них було повністю знищено.
"П’ять днів поспіль немає інтернету та зв’язку в низці стратегічних підприємств міста", — говориться у повідомленні.
Інтернет-провайдер "Вега" — єдиний провайдер у місті Снєжинськ. Варто зазначити, що Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики, який є розробником ядерних боєприпасів, підключений лише до цього провайдера.
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