Російські полонені вигукували "Слава Україні!"

Російські полонені під час транспортування. Фото: скриншот

У Курській області Росії українські військові захопили в полон чергову групу російських загарбників, які тепер увійдуть до обмінного фонду. Поки автобус з полоненими їхав до місця призначення, бійці Сил оборони навчили росіян правильно вигукувати "Слава Україні!".

Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 17 серпня.

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Росіяни вигукують "Слава Україні!"

На відео можна побачити групу російських військових, які сидять в автобусі із зав'язаними очима та зв'язаними за спиною руками.

Разом з ними у транспортному засобі присутні українській військові. Один з них наказує полоненим вигукувати "Слава Україні!"

"Ану кричіть "Слава Україні!", — звертається до полонених загарбників боєць.

Ймовірно, це саме ті полонені з Курської області, про яких на Ставці Зеленському доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Наразі офіційного коментаря щодо цих кадрів немає.