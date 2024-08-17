Російські полонені вигукували "Слава Україні!"

Кричіть "Слава Україні!" — військові показали кадри "виховної" роботи з полоненими загарбниками
У Курській області Росії українські військові захопили в полон чергову групу російських загарбників, які тепер увійдуть до обмінного фонду. Поки автобус з полоненими їхав до місця призначення, бійці Сил оборони навчили росіян правильно вигукувати "Слава Україні!".
Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 17 серпня.
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Росіяни вигукують "Слава Україні!"
На відео можна побачити групу російських військових, які сидять в автобусі із зав'язаними очима та зв'язаними за спиною руками.
Разом з ними у транспортному засобі присутні українській військові. Один з них наказує полоненим вигукувати "Слава Україні!"
"Ану кричіть "Слава Україні!", — звертається до полонених загарбників боєць.
Ймовірно, це саме ті полонені з Курської області, про яких на Ставці Зеленському доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Наразі офіційного коментаря щодо цих кадрів немає.
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