Кібератака ГУР на розробника ядерних боєприпасів Росії

Хакер під час роботи. Фото ілюстративне: MYC News

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом з хакерською групою "ВО Team" спільними зусиллями паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю Росії. Без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР у суботу, 17 серпня.

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Повідомлення ГУР. Фото: скриншот

Кібератака ГУР на російського провайдера

Повідомляється, що внаслідок успішної кібератаки на єдиного провайдера у місті Снєжинск Челябінської області РФ — компанію "Вега" — виведено з ладу 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на цих серверах була повністю знищена.

Серед постраждалих внаслідок кібератаки установ знаходиться Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики. Це російське підприємство розробляє ядерні боєприпаси для держави агресора. Воно було підключене лише до провайдера "Вега".

"Вдала атака у кіберпросторі агресора дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями", — розповіли в ГУР.

Розвідники наголосили, що здобута інформація, окрім усього іншого, дає змогу встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього процесу осіб.

Наслідком кібероперації також стала загроза зриву держоборонзамовлення держави-агресора, про що свідчать коментарі у місцевих пабліках Снєжинська.