Операция в Курской области позволила ВСУ снизить давление на Донецком направлении, а готовили ее в полной тайне

Генерал ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Перед самым началом Курской операции Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был на грани увольнения из-за тяжелой ситуации на Донецком направлении. Но наступление на Курскую область позволило снизить давление врага на другие участки фронта. Саму операцию держали в тайне и даже не подключали ГУР.

Об этом в своем материале 18 августа, в воскресенье пишет The Economist.

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По данным издания, рассматривалось несколько сценариев наступательного давления на самые слабые места российской линии: удар по Брянской области на севере; удар в Курской области; сочетание двух; или больше наступательных действий.

Главная цель заключалась в том, чтобы отвести войска от удушения Донбасса и создать козырь для любых будущих переговоров. Генерал Сырский держал свои планы в секрете, делясь ими только с узкой группой генералов и силовиков.

Он общался с президентом один на один, без его штаба. Значительную часть разведки выполняла армейская разведка, а не ГУР. Ведомство Кирилла Буданова подключили только на позднем этапе.

Западных союзников также намеренно оставили в неведении, утверждает источник, с которым общалось издание The Economist.

Как Сырский обманул разведку России

Генерал Сырский ввел врага в заблуждение, утаив скопления на границе его наиболее закаленных дивизий. В пограничные леса под предлогом обороны от якобы российского нападения на Сумы стянули подкрепление. В то же время в украинских СМИ появился нарратив о скором вторжении туда России.

Сами бойцы начали подозревать, что происходит что-то большое, в начале августа, когда им внезапно выдали снаряжение: новые каски с интегрированными наушниками, новые автоматы. Они выполняли тренировочные упражнения на макетах, напоминающих российские села.