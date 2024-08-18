Путін виявляє нерішучість у кризовій ситуації

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Реакція Кремля на вторгнення Збройних сил України у Курську область показує, що російський диктатор Володимир Путін втрачає рішучість під час кризових ситуацій. Його авторитет під загрозою.

Про це повідомляє The Washington Post у неділю, 18 серпня.

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Путін втрачає рішучість

Видання повідомляє, що "повільна й незграбна" реакція Москви на дії ЗСУ у Курській області — це черговий приклад того, як російський диктатор не зміг швидко й рішуче відреагувати, попри свою войовничу риторику.

Вторгнення в Курськ стало четвертим серйозним ударом по авторитету Путіна, що оголило слабкі сторони його диктатури.

Видання також нагадує, що у кожному з випадків — від невдачі Росії повалити український уряд на початку вторгнення до заколоту Пригожина проти російського військового командування, а також теракту ісламістів у концертному залі Crocus City Hall — реакція російської влади була невпевненою.

В усіх згаданих ситуаціях Путін затримувався на 24 години або більше, перш ніж зробити публічну заяву.