Путін виявляє нерішучість у кризовій ситуації

Путін не спроможний рішуче відреагувати на бойові дії у Курській області — ЗМІ
Реакція Кремля на вторгнення Збройних сил України у Курську область показує, що російський диктатор Володимир Путін втрачає рішучість під час кризових ситуацій. Його авторитет під загрозою.
Про це повідомляє The Washington Post у неділю, 18 серпня.
Путін втрачає рішучість
Видання повідомляє, що "повільна й незграбна" реакція Москви на дії ЗСУ у Курській області — це черговий приклад того, як російський диктатор не зміг швидко й рішуче відреагувати, попри свою войовничу риторику.
Вторгнення в Курськ стало четвертим серйозним ударом по авторитету Путіна, що оголило слабкі сторони його диктатури.
Видання також нагадує, що у кожному з випадків — від невдачі Росії повалити український уряд на початку вторгнення до заколоту Пригожина проти російського військового командування, а також теракту ісламістів у концертному залі Crocus City Hall — реакція російської влади була невпевненою.
В усіх згаданих ситуаціях Путін затримувався на 24 години або більше, перш ніж зробити публічну заяву.
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