Путин проявляет нерешительность в кризисной ситуации

Путин не может решительно отреагировать на боевые действия в Курской области — СМИ
Реакция Кремля на вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область показывает, что российский диктатор Владимир Путин теряет решительность во время кризисных ситуаций. Его авторитет находится под угрозой.
Об этом сообщает The Washington Post в воскресенье, 18 августа.
Путин теряет решительность
Издание сообщает, что "медленная и неловкая" реакция Москвы на действия ВСУ в Курской области — это очередной пример того, как российский диктатор не смог быстро и решительно отреагировать, несмотря на свою воинственную риторику.
Вторжение в Курск стало четвертым серьезным ударом по авторитету Путина, что обнажило слабые стороны его диктатуры.
Издание также напоминает, что в каждом случае — от неудачи России свергнуть украинское правительство в начале вторжения до мятежа Пригожина против российского военного командования, а также теракта исламистов в концертном зале Crocus City Hall — реакция российских властей была неуверенной.
Во всех этих ситуациях Путин задерживался на 24 часа или больше, прежде чем сделать публичное заявление.
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