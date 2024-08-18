Українські десантники захопили у Курській області новітній російський танк "Прорив"

"Затрофеєний" російський танк "Прорив". Фото: скриншот

У Курській області українські десантники захопили новітній російський танк Т-90М "Прорив". Російські військові залишили бронетехніку без бою.

Про це повідомили Десантно-штурмові війська України у неділю, 18 серпня.

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Десантники повідомили, що росіяни в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши її до технічної несправності.

"Однак українські захисники оперативно відремонтували танк, тож тепер він працюватиме на боці України", — говориться у повідомленні.