Українські десантники захопили у Курській області новітній російський танк "Прорив"

Українські десантники показали захоплений на Курщині новітній російський танк "Прорив"
18 серпня 2024 13:59
"Затрофеєний" російський танк "Прорив". Фото: скриншот
У Курській області українські десантники захопили новітній російський танк Т-90М "Прорив". Російські військові залишили бронетехніку без бою.
Про це повідомили Десантно-штурмові війська України у неділю, 18 серпня.
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Десантники повідомили, що росіяни в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши її до технічної несправності.
"Однак українські захисники оперативно відремонтували танк, тож тепер він працюватиме на боці України", — говориться у повідомленні.
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