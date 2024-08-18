Сили оборони завдали удару по комбінату "Кавказ"

Вибухи на російському комбінаті "Кавказ". Фото: росЗМІ

Сили оборони України завдали удару по черговому важливому об’єкту російських загарбників. Йдеться про комбінат "Кавказ", який постачав нафтопродукти окупаційній армії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у неділю, 18 серпня.

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"В ніч на 18 серпня завдано удару по комбінату "Кавказ", що в Ростовській області Російської Федерації. Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії РФ", — йдеться у повідомленні.

Було зафіксовано принаймні два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Операцію було здійснено силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії із ЗСУ та іншими підрозділами Сил оборони України.

"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають. Далі буде...", — говориться у повідомленні.