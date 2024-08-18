Сили оборони завдали удару по комбінату "Кавказ", який постачав нафтопродукти військам Росії
Сили оборони України завдали удару по черговому важливому об’єкту російських загарбників. Йдеться про комбінат "Кавказ", який постачав нафтопродукти окупаційній армії.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у неділю, 18 серпня.
Знищено ворожий об'єкт
"В ніч на 18 серпня завдано удару по комбінату "Кавказ", що в Ростовській області Російської Федерації. Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії РФ", — йдеться у повідомленні.
Було зафіксовано принаймні два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється.
Операцію було здійснено силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії із ЗСУ та іншими підрозділами Сил оборони України.
"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають. Далі буде...", — говориться у повідомленні.
Читайте Новини.LIVE!