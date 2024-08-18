Силы обороны нанесли удар по комбинату "Кавказ"

Взрывы на российском комбинате "Кавказ". Фото: росСМИ

Силы обороны Украины нанесли удар по очередному важному объекту российских захватчиков. Речь идет о комбинате "Кавказ", который поставлял нефтепродукты оккупационной армии.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в воскресенье, 18 августа.

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"В ночь на 18 августа нанесен удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области Российской Федерации. Здесь хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ", — говорится в сообщении.

Были зафиксированы по крайней мере две ячейки возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Операция была осуществлена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с ВСУ и другими подразделениями Сил обороны Украины.

"Меры по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются. Продолжение следует...", — говорится в сообщении.