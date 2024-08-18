Бои в Курской области — украинские самолеты ударили по еще одному мосту

Украинская авиация поразила еще один мост в Курской области — в ВВС показали момент удара
Украинская военная авиация поразила еще один российский мост в Курской области. Сооружение теперь неспособно пропускать транспорт.
Кадры эффектного удара показал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в воскресенье, 18 августа.
ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области
В то же время, чем именно был нанесен удар, Олещук не уточнил.
"Авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий", — подписал видео командующий.
Последние события в Курской области
Напомним, ранее бойцы 22 ОШБ в Курской области взяли в плен ротного командира российской армии.
Также украинские военные показали кадры из автобуса с пленными, где они научили россиян правильно выкрикивать "Слава Украине!".
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