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Украинская авиация поразила еще один мост в Курской области — в ВВС показали момент удара

18 августа 2024 11:13
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Бои в Курской области — украинские самолеты ударили по еще одному мосту
Момент попадания в мост в Курской области. Фото: скриншот
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Украинская военная авиация поразила еще один российский мост в Курской области. Сооружение теперь неспособно пропускать транспорт.

Кадры эффектного удара показал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в воскресенье, 18 августа.

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В то же время, чем именно был нанесен удар, Олещук не уточнил.

"Авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий", — подписал видео командующий.

Последние события в Курской области

Напомним, ранее бойцы 22 ОШБ в Курской области взяли в плен ротного командира российской армии.

Также украинские военные показали кадры из автобуса с пленными, где они научили россиян правильно выкрикивать "Слава Украине!".

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11:29 Нужно ли сообщать в ТЦК о браке и рождении детей — юрист объяснила детали

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