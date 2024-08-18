Бої в Курській області — українські літаки вдарили по ще одному мосту

Момент влучання у міст в Курській області. Фото: скриншот

Українська військова авіація уразила ще один російський міст в Курській області. Споруда тепер нездатна пропускати транспорт.

Кадри ефектного удару показав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у неділю, 18 серпня.

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Водночас, чим саме було завдано удару, Олещук не уточнив.

"Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій". — підписав відео командувач.

Останні події у Курській області

Нагадаємо, раніше бійці 22 ОШБ у Курській області взяли у полон ротного командира російської армії.

Також українські військовики показали кадри з автобусу з полоненими, де вони навчили росіян правильно вигукувати "Слава Україні!".