Бої у Курській області — ЗСУ взяли у полон російського офіцера і показали відео

На Курщині бійці ЗСУ взяли в полон офіцера — з'явилося відео
17 серпня 2024 18:26
Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Під час наступу у Курській області Росії військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ) взяли у полон офіцера. Ним виявився ротний командир.
Про це повідомили у пресслужбі 225 окремого штурмового батальйону (ОШБ) у суботу, 17 серпня.
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На Курщині бійці ЗСУ взяли в полон офіцера
У батальйоні зазначають, що вдалося значно поповнити обмінний фонд.
"Взяли в полон офіцера", — йдеться у повідомленні.
Військові кажуть, що полоненим виявився ротний командир.
"Ротний командир, якого ми залишили без роти", — наголошують бійці ЗСУ.
Також відзначається, що було ліквідовано російських військових з тієї роти.
"Більшість ліквідовано, залишки тікають полем, добиваємо", — підсумували у батальйоні.
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