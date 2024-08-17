Бої у Курській області — ЗСУ взяли у полон російського офіцера і показали відео

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Під час наступу у Курській області Росії військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ) взяли у полон офіцера. Ним виявився ротний командир.

Про це повідомили у пресслужбі 225 окремого штурмового батальйону (ОШБ) у суботу, 17 серпня.

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У батальйоні зазначають, що вдалося значно поповнити обмінний фонд.

"Взяли в полон офіцера", — йдеться у повідомленні.

Військові кажуть, що полоненим виявився ротний командир.

"Ротний командир, якого ми залишили без роти", — наголошують бійці ЗСУ.

Також відзначається, що було ліквідовано російських військових з тієї роти.

"Більшість ліквідовано, залишки тікають полем, добиваємо", — підсумували у батальйоні.