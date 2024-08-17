Бои в Курской области — ВСУ взяли в плен российского офицера и показали видео

Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Во время наступления в Курской области России военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в плен офицера. Им оказался командир роты.

Об этом сообщили в пресс-службе 225 отдельного штурмового батальона (ОШБ) в субботу, 17 августа.

Читайте также:

В Курской области бойцы ВСУ взяли в плен офицера

В батальоне отмечают, что удалось значительно пополнить обменный фонд.

"Взяли в плен офицера", — говорится в сообщении.

Военные говорят, что пленником оказался ротный командир.

"Ротный командир, которого мы оставили без роты", — отмечают бойцы ВСУ.

Также уточняется, что были ликвидированы российские военные из той роты.

"Большинство ликвидировано, остатки убегают полем, добиваем", — подытожили в батальоне.