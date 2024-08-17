Бои в Курской области — ВСУ взяли в плен российского офицера и показали видео

В Курской области бойцы ВСУ взяли в плен офицера — появилось видео
17 августа 2024 18:26
Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Во время наступления в Курской области России военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в плен офицера. Им оказался командир роты.
Об этом сообщили в пресс-службе 225 отдельного штурмового батальона (ОШБ) в субботу, 17 августа.
Читайте также:
В Курской области бойцы ВСУ взяли в плен офицера
В батальоне отмечают, что удалось значительно пополнить обменный фонд.
"Взяли в плен офицера", — говорится в сообщении.
Военные говорят, что пленником оказался ротный командир.
"Ротный командир, которого мы оставили без роты", — отмечают бойцы ВСУ.
Также уточняется, что были ликвидированы российские военные из той роты.
"Большинство ликвидировано, остатки убегают полем, добиваем", — подытожили в батальоне.
Читайте Новини.LIVE!