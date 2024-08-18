Бої в Курській області — Україна розгортає маневрову війну

Бійці ЗСУ поблизу Курської області. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Військова операція України в Курській області може свідчити проте, що ЗСУ розпочали у регіоні маневрову війну. Такі військові маневри можуть служити більш ефективним засобом для компенсації російської переваги в особовому складі та бойовій техніці.

Про це свідчить звіт аналітиків американського інституту вивчення війни (ISW) у неділю, 18 серпня.

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За даними аналітиків, розмір території, захопленої українськими силами, не є індикатором успіху цієї операції. Проте він може призвести до більш ефективного та швидшого просування, ніж позиційна війна.

"На початку української операції в Курській області військові атакували здебільшого непідготовлені, необладнані та безлюдні російські оборонні позиції вздовж кордону, але Україна продовжувала використовувати маневри для швидкого просування в Курській області після розгортання російських підкріплень у цьому районі", — йдеться у звіті.

Українська операція в Курській області, додають аналітики, може бути прикладом поєднання військових маневрів з оперативною несподіванкою, що може призвести до досягнення цілей за менші періоди часу з меншою кількістю досвідчених підрозділів та бойової техніки.

"Тривала позиційна війна, своєю чергою, лише посилює недоліки України в ресурсах, а затяжна війна збільшить витрати для України та її партнерів", — зазначають в ISW.

На думку американських експертів, проблема оперативного маневру у війні є центральною проблемою для України та Росії, а здатність України до швидкого просування в Курській області свідчить про те, що ЗСУ засвоїли досвід позиційної війни минулих місяців, яка може дозволити українським військовикам проводити більш ефективні бойові операції.