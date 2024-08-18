Вранці 18 серпня над Україною було збито 13 ворожих цілей

Росіяни зранку атакували "шахедами" та ракетами з КНДР — що вдалося збити Повітряним силам
18 серпня 2024 10:10
Боєць мобільної групи ППО України. Ілюстративне фото: Facebook 126 ОБ ТрО
Армія Росії в ніч проти неділі, 18 серпня, атакувала балістичними ракетами з Курської та Воронезької областей. Також ворог застосував крилаті та керовані авіаракети, а також дрони Shahed-136.
Про це повідомив командувач Повітряними силами України Микола Олещук у неділю, 18 серпня.
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Як заявив командуючий, із 16 запущених ворожих цілей сили ППО знищили 13 об'єктів. Решта приземлилася подалі від населених пунктів.
Для масованої атаки росіяни використали:
- балістичну ракету "Іскандер";
- дві північнокорейські балістичні ракети KN-23;
- дві керовані авіаракети Х-59 "Ґедзь";
- три крилаті ракети (тип уточнюється);
- вісім дронів-камікадзе Shahed-136.
Своєю чергою, українські зенітники збили:
- дві балістичні ракети KN-23;
- три крилаті ракети;
- вісім дронів-камікадзе Shahed-136.
Також Олещук додав, що за попередньою інформацією, внаслідок операцій жертв та потерпілих не зафіксовано.
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