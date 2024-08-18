Вранці 18 серпня над Україною було збито 13 ворожих цілей

Боєць мобільної групи ППО України. Ілюстративне фото: Facebook 126 ОБ ТрО

Армія Росії в ніч проти неділі, 18 серпня, атакувала балістичними ракетами з Курської та Воронезької областей. Також ворог застосував крилаті та керовані авіаракети, а також дрони Shahed-136.

Про це повідомив командувач Повітряними силами України Микола Олещук у неділю, 18 серпня.

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Джерело: ПС ЗСУ

Російська атака на Україну 18 серпня

Як заявив командуючий, із 16 запущених ворожих цілей сили ППО знищили 13 об'єктів. Решта приземлилася подалі від населених пунктів.

Для масованої атаки росіяни використали:

балістичну ракету "Іскандер";

дві північнокорейські балістичні ракети KN-23;

дві керовані авіаракети Х-59 "Ґедзь";

три крилаті ракети (тип уточнюється);

вісім дронів-камікадзе Shahed-136.

Своєю чергою, українські зенітники збили:

дві балістичні ракети KN-23;

три крилаті ракети;

вісім дронів-камікадзе Shahed-136.

Також Олещук додав, що за попередньою інформацією, внаслідок операцій жертв та потерпілих не зафіксовано.