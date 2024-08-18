Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни зранку атакували "шахедами" та ракетами з КНДР — що вдалося збити Повітряним силам arrow

Росіяни зранку атакували "шахедами" та ракетами з КНДР — що вдалося збити Повітряним силам

18 серпня 2024 10:10
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Вранці 18 серпня над Україною було збито 13 ворожих цілей
Боєць мобільної групи ППО України. Ілюстративне фото: Facebook 126 ОБ ТрО
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії в ніч проти неділі, 18 серпня, атакувала балістичними ракетами з Курської та Воронезької областей. Також ворог застосував крилаті та керовані авіаракети, а також дрони Shahed-136.

Про це повідомив командувач Повітряними силами України Микола Олещук у неділю, 18 серпня.

Читайте також:
обстріл 18 серпня
Джерело: ПС ЗСУ

Російська атака на Україну 18 серпня

Як заявив командуючий, із 16 запущених ворожих цілей сили ППО знищили 13 об'єктів. Решта приземлилася подалі від населених пунктів.

Для масованої атаки росіяни використали:

  • балістичну ракету "Іскандер";
  • дві північнокорейські балістичні ракети KN-23;
  • дві керовані авіаракети Х-59 "Ґедзь";
  • три крилаті ракети (тип уточнюється);
  • вісім дронів-камікадзе Shahed-136.

Своєю чергою, українські зенітники збили:

  • дві балістичні ракети KN-23;
  • три крилаті ракети;
  • вісім дронів-камікадзе Shahed-136. 

Також Олещук додав, що за попередньою інформацією, внаслідок операцій жертв та потерпілих не зафіксовано.

Також важливі новини дня по темі:

ЗСУ Україна ППО ракета дрон Шахід-136 Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:24 В Одесі віддали тендери на 30 мільйонів без аукціону — ремонтуватимуть дороги

10:10 Росіяни зранку атакували "шахедами" та ракетами з КНДР — що вдалося збити Повітряним силам

09:58 Масштабна пожежа на Одещині — згоріло 15 будинків

09:38 На музичному фестивалі у Німеччині спалахнуло оглядове колесо — є постраждалі

09:26 Виїзд за кордон ускладнений — на трасі Одеса — Рені прийдеться затриматися через затори

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

09:20 У віці 88 років помер легендарний актор Ален Делон

09:13 Не тільки спека — в Міненерго назвали причину нових ймовірних відключень світла

08:53 На Прикарпатті боєць ЗСУ самовільно втік з військової частини — як його покарав суд

08:37 Дерев'янченко поступився Мбіллі — українець через травму боксував однією рукою

08:30 В КМВА розповіли, чим вдруге за день ворог атакував Київ — деталі

10:24 В Одесі віддали тендери на 30 мільйонів без аукціону — ремонтуватимуть дороги

10:10 Росіяни зранку атакували "шахедами" та ракетами з КНДР — що вдалося збити Повітряним силам

09:58 Масштабна пожежа на Одещині — згоріло 15 будинків

09:38 На музичному фестивалі у Німеччині спалахнуло оглядове колесо — є постраждалі

09:26 Виїзд за кордон ускладнений — на трасі Одеса — Рені прийдеться затриматися через затори

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

09:20 У віці 88 років помер легендарний актор Ален Делон

09:13 Не тільки спека — в Міненерго назвали причину нових ймовірних відключень світла

08:53 На Прикарпатті боєць ЗСУ самовільно втік з військової частини — як його покарав суд

08:37 Дерев'янченко поступився Мбіллі — українець через травму боксував однією рукою

08:30 В КМВА розповіли, чим вдруге за день ворог атакував Київ — деталі

Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

Text

00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин