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Россияне с утра атаковали "шахедами" и ракетами из КНДР — что удалось сбить Воздушным силам

18 августа 2024 10:10
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Утром 18 августа над Украиной было сбито 13 вражеских целей
Боец мобильной группы ПВО Украины. Иллюстративное фото: Facebook 126 ОБ ТРО
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Армия России в ночь на воскресенье, 18 августа, атаковала баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей. Также враг применил крылатые и управляемые авиаракеты, а также дроны Shahed-136.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в воскресенье, 18 августа.

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Источник: ВС ВСУ

Российская атака на Украину 18 августа

Как заявил командующий, из 16 запущенных вражеских целей силы ПВО уничтожили 13 объектов. Остальные приземлились подальше от населенных пунктов.

Для массированной атаки россияне использовали:

  • баллистическую ракету "Искандер";
  • две северокорейские баллистические ракеты KN-23;
  • две управляемые авиаракеты Х-59 "Овод";
  • три крылатые ракеты (тип уточняется);
  • восемь дронов-камикадзе Shahed-136.

В свою очередь, украинские зенитчики сбили:

  • две баллистические ракеты KN-23;
  • три крылатые ракеты;
  • восемь дронов-камикадзе Shahed-136.

Также Олещук добавил, что по предварительной информации, в результате операций жертв и пострадавших не зафиксировано.

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