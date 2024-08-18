Утром 18 августа над Украиной было сбито 13 вражеских целей

Россияне с утра атаковали "шахедами" и ракетами из КНДР — что удалось сбить Воздушным силам
18 августа 2024 10:10
Боец мобильной группы ПВО Украины. Иллюстративное фото: Facebook 126 ОБ ТРО
Армия России в ночь на воскресенье, 18 августа, атаковала баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей. Также враг применил крылатые и управляемые авиаракеты, а также дроны Shahed-136.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в воскресенье, 18 августа.
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Как заявил командующий, из 16 запущенных вражеских целей силы ПВО уничтожили 13 объектов. Остальные приземлились подальше от населенных пунктов.
Для массированной атаки россияне использовали:
- баллистическую ракету "Искандер";
- две северокорейские баллистические ракеты KN-23;
- две управляемые авиаракеты Х-59 "Овод";
- три крылатые ракеты (тип уточняется);
- восемь дронов-камикадзе Shahed-136.
В свою очередь, украинские зенитчики сбили:
- две баллистические ракеты KN-23;
- три крылатые ракеты;
- восемь дронов-камикадзе Shahed-136.
Также Олещук добавил, что по предварительной информации, в результате операций жертв и пострадавших не зафиксировано.
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