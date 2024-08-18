Утром 18 августа над Украиной было сбито 13 вражеских целей

Боец мобильной группы ПВО Украины. Иллюстративное фото: Facebook 126 ОБ ТРО

Армия России в ночь на воскресенье, 18 августа, атаковала баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей. Также враг применил крылатые и управляемые авиаракеты, а также дроны Shahed-136.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в воскресенье, 18 августа.

Читайте также:

Источник: ВС ВСУ

Российская атака на Украину 18 августа

Как заявил командующий, из 16 запущенных вражеских целей силы ПВО уничтожили 13 объектов. Остальные приземлились подальше от населенных пунктов.

Для массированной атаки россияне использовали:

баллистическую ракету "Искандер";

две северокорейские баллистические ракеты KN-23;

две управляемые авиаракеты Х-59 "Овод";

три крылатые ракеты (тип уточняется);

восемь дронов-камикадзе Shahed-136.

В свою очередь, украинские зенитчики сбили:

две баллистические ракеты KN-23;

три крылатые ракеты;

восемь дронов-камикадзе Shahed-136.

Также Олещук добавил, что по предварительной информации, в результате операций жертв и пострадавших не зафиксировано.